В Каневском районе ремонт крупной подстанции обошелся в 45 млн рублей

В Каневском районе завершили реконструкцию крупной подстанции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Каневском районе завершилась реконструкцию крупной подстанции. На модернизацию объекта «Россети Кубань» направили 45 млн рублей. Специалисты увеличили мощность объекта в 1,6 раза.

«Подстанция «Каневская» с рабочим напряжением 35 киловольт - один из ключевых питающих центров станицы Каневской. Она обеспечивает электричеством более 23 тысяч абонентов и 13 социально значимых объектов. Ее работа позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, подключенных к питающему центру» - рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Благодаря замене силового трансформатора выросла суммарная мощность питающего центра. Во время ремонта использовалось оборудование отечественного производства.