Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 17:13

На Кубани 390 тысяч студентов прошли анонимное тестирование на раннее выявление наркотиков

В регионе с начала года провели более 26 тысяч мероприятий антинаркотической направленности
Евгения ХАЛИКОВА
Заместитель губернатора Александр Власов провел очередное заседание антинаркотической комиссии региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Заместитель губернатора Александр Власов провел очередное заседание антинаркотической комиссии региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае более 390 тысяч учащихся и студентов прошли тестирование на раннее выявление наркотиков. Это на 32 тысячи больше чем в 2022 году. Гарантированная анонимность участников позволило охватить почти 100% обучающихся.

«В настоящее время в муниципалитетах проводят индивидуальную профилактическую работу с 1,5 тысячами несовершеннолетних, из них употребляющих наркотические средства - менее 2%», - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Подростков из «группы риска» вовлекают в спортивные и культурные мероприятия. Александр Власов также отметил, что работа идет и с семьями, в которых употребляют наркотики родители. С начала 2023 года на Кубани провели более 26 тысяч мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие 280 тысяч подростков и молодежи.