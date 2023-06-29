На Кубани 390 тысяч студентов прошли анонимное тестирование на раннее выявление наркотиков

Заместитель губернатора Александр Власов провел очередное заседание антинаркотической комиссии региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае более 390 тысяч учащихся и студентов прошли тестирование на раннее выявление наркотиков. Это на 32 тысячи больше чем в 2022 году. Гарантированная анонимность участников позволило охватить почти 100% обучающихся.

«В настоящее время в муниципалитетах проводят индивидуальную профилактическую работу с 1,5 тысячами несовершеннолетних, из них употребляющих наркотические средства - менее 2%», - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Подростков из «группы риска» вовлекают в спортивные и культурные мероприятия. Александр Власов также отметил, что работа идет и с семьями, в которых употребляют наркотики родители. С начала 2023 года на Кубани провели более 26 тысяч мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие 280 тысяч подростков и молодежи.