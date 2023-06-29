В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли грузовик

У ещё одного «чёрного мусорщика» Краснодара изъяли грузовик. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре полицейские поймали «черного мусорщика», выгружавшего кирпичи и строительный мусор на контейнерной площадке, предназначенной для бытовых отходов. Оказалось, что несколько месяцев назад мужчину уже привлекали к административной отвесности за аналогичное нарушение.

«Мужчина выгружал отходы на контейнерной площадке вместо того, чтобы везти на полигон ТКО. У «черного мусорщика» изъяли и переместили на специализированную стоянку транспорт, где оно будет находиться минимум до окончания расследования», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Масштабная кампания против «черных мусорщиков» началась в краевом центре по поручению главы города Евгения Наумова. На дорогах столицы Кубани ежедневно дежурят порядка 50 сотрудников Госавтоинспекции.