Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 17:45

В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли грузовик

Ранее на мужчину уже составляли протокол за нарушение утилизации отходов
Евгения ХАЛИКОВА
У ещё одного «чёрного мусорщика» Краснодара изъяли грузовик. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

У ещё одного «чёрного мусорщика» Краснодара изъяли грузовик. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре полицейские поймали «черного мусорщика», выгружавшего кирпичи и строительный мусор на контейнерной площадке, предназначенной для бытовых отходов. Оказалось, что несколько месяцев назад мужчину уже привлекали к административной отвесности за аналогичное нарушение.

«Мужчина выгружал отходы на контейнерной площадке вместо того, чтобы везти на полигон ТКО. У «черного мусорщика» изъяли и переместили на специализированную стоянку транспорт, где оно будет находиться минимум до окончания расследования», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Масштабная кампания против «черных мусорщиков» началась в краевом центре по поручению главы города Евгения Наумова. На дорогах столицы Кубани ежедневно дежурят порядка 50 сотрудников Госавтоинспекции.