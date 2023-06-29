Посетителей ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань» эвакуировали после сообщения от хулиганов

Люди пешком добирались до шоссе, чтобы сесть в автобусы. Фото: скриншот

Вечером 29 июня стало известно об эвакуации посетителей ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, работу всех торговых и развлекательных площадок центра приостановили из-за сообщения о минировании. Официально эту информацию в МВД Краснодарского края и Адыгеи не подтвердили.

«Мега временно эвакуирована. Мы сообщим о возобновлении работы», - сообщили в пресс-службе ТРЦ.

В соцсетях стали распространяться видеоролики, снятые посетителями торгового центра. Как рассказали очевидцы, на территорию центра запретили въезд общественному транспорту. Люди пешком добирались до Тургеневского шоссе, где садились в автобусы. Ситуацией воспользовались таксисты, которые туту же подняли стоимость своих услуг.