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НовостиОбщество29 июня 2023 19:38

В Анапе полицейские изъяли 120 литров контрафактного алкоголя

По поручению губернатора региона на курорте провели рейд по торговым точкам
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе искали контрафактный алкоголь.

В Анапе искали контрафактный алкоголь.

Фото: Александр РОГОЗА

В Анапе 29 июня прошел рейд по торговым точкам, продающим алкоголь и спиртосодержащие напитки. Работа была проведена по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Во время рейда проверялись документы, подтверждающие законность происхождения алкоголя. В результате изъяли 120 литров контрафакта», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Всего же в Краснодарском крае с начала 2023 года полиция обнаружила и изъяла из оборота более 400 тыс. литров незаконного алкоголя. Навести порядок в сфере торговли спиртным должны специальные рабочие группы по выявлению нелегальной продукции.