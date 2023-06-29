В Анапе полицейские изъяли 120 литров контрафактного алкоголя

В Анапе искали контрафактный алкоголь. Фото: Александр РОГОЗА

В Анапе 29 июня прошел рейд по торговым точкам, продающим алкоголь и спиртосодержащие напитки. Работа была проведена по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Во время рейда проверялись документы, подтверждающие законность происхождения алкоголя. В результате изъяли 120 литров контрафакта», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Всего же в Краснодарском крае с начала 2023 года полиция обнаружила и изъяла из оборота более 400 тыс. литров незаконного алкоголя. Навести порядок в сфере торговли спиртным должны специальные рабочие группы по выявлению нелегальной продукции.