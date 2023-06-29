В Сочи устроили похороны американскому сайту знакомств

В Сочи "похоронили" сайт знакомств. Фото: скриншот.

В Сочи устроили проводы популярному сайту знакомств Tinder. Облаченные в черные одежды провели панихиду и произнесли траурные речи. Популярное американское приложение с 30 июня прекращают поддержку своей русской версии. Россиянам, оформившим длительные абонементы, предложили возврат средств.

"Вы можете удалить свой аккаунт Tinder до 30 июня 2023 года прямо в настройках. После этой даты вы можете удалить свой аккаунт с помощью инструмента "Управление аккаунтом", - рассказали «РГ» в сервисе.

Tinder появился в 2012 году. Его разработчики обещали помочь всем одиноким людям найти любовь, отношения или новых друзей. За время работы, по данным ресурса, на сайте образовалось более 55 миллиардов пар.