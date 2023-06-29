Узнали, где будут отключения света в Сочи 30 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 30 июня не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 30 июня света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Чайная, Табачная, Веринская, Суздальская, Демократическая, Интернациональная и Энгельса, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также в зону ограничения попадут улицы Гастелло, Петрозаводская, Дачная, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Армянская, Краснодонская, Абрикословая, Высокогорная, Джапаридзе 88А, Леселидзе, Львовская и 60 лет ВЛКСМ.

Придется смирится с отключениями и на переулках Демократический, Ветеринарный, Армянский, Комбинатовский, Донская и в садовом товариществе «Заря».