В общественном транспорте Краснодара запустят онлайн-выставку

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Ко Дню семьи, любви и верности в Краснодаре проведут уникальную онлайн-выставку – 20 лучших работ воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования покажут на экранах общественного транспорта и Главной городской площади.

- Выставку под названием «Самое главное слово — семья» гости и жители города смогут увидеть с 1 по 30 июля, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Показ творческих работ организован в рамках медиа-проекта управления культуры «Мир глазами детей». Следующая выставка будет приурочена ко Дню государственного флага России.