Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 4:57

В общественном транспорте Краснодара запустят онлайн-выставку

Ее проведут в преддверии Дня семьи, любви и верности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Ко Дню семьи, любви и верности в Краснодаре проведут уникальную онлайн-выставку – 20 лучших работ воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования покажут на экранах общественного транспорта и Главной городской площади.

- Выставку под названием «Самое главное слово — семья» гости и жители города смогут увидеть с 1 по 30 июля, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Показ творческих работ организован в рамках медиа-проекта управления культуры «Мир глазами детей». Следующая выставка будет приурочена ко Дню государственного флага России.