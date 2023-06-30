Под Анапой отключат свет 30 июня

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 30 июня. Отключение электроэнергии произойдет из-за плановых работ.

- Света не будет с 9:00 др 16:00 в хуторе Красном на улицах: Восточный проезд, Горная, Гранатовое, Казачья, Кооперативная, Мира, Новосадовая, Придорожная, Садовая, Северная, Тупиковая, Южная и в переулке Горном, - сообщили «Россети Кубань».

Также отключения пройдут на промзоне в хуторе Воскресенском и в поселке Верхнее Джемете на улице Роз.

Кроме того, электроэнергию отключат с 13:00 до 16:00 в хуторе Вестник на улицах: Воскресенская, Мостовая, Садовая, Центральная, Северная, Шоссейная, Южная и в переулках Виноградный, Лесной, Тенистый.