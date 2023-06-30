Что произошло за ночь 30 июня в Краснодарском крае

На Кубани спустя несколько лет выплатили страховку медработнику, дважды заразившемуся Covid 19. Прокуратура выявила, что медику в получении страховых выплат было отказано незаконно.

Оставшийся по вине работодателя инвалидом житель Белореченска спустя два года получил 1 млн рублей компенсации. Несчастный случай с мужчиной произошел в августе 2021 года.

В Анапе полицейские изъяли 120 литров контрафактного алкоголя. По поручению губернатора региона на курорте провели рейд по торговым точкам.

В Сочи устроили похороны американскому сайту знакомств. С 30 июня приложение перестанет помогать российским пользователям найти свою половинку.