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НовостиОбщество30 июня 2023 5:53

Что произошло за ночь 30 июня в Краснодарском крае

На Кубани спустя несколько лет выплатили страховку медработнику, дважды заразившемуся Covid 19
Алексей ГУК

На Кубани спустя несколько лет выплатили страховку медработнику, дважды заразившемуся Covid 19. Прокуратура выявила, что медику в получении страховых выплат было отказано незаконно.

Оставшийся по вине работодателя инвалидом житель Белореченска спустя два года получил 1 млн рублей компенсации. Несчастный случай с мужчиной произошел в августе 2021 года.

В Анапе полицейские изъяли 120 литров контрафактного алкоголя. По поручению губернатора региона на курорте провели рейд по торговым точкам.

В Сочи устроили похороны американскому сайту знакомств. С 30 июня приложение перестанет помогать российским пользователям найти свою половинку.