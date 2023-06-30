В Сочи автобусы начнут ходить круглосуточно. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи автобусы начнут ходить круглосуточно с 1 июля. Изменения в работе маршрутов №558 «Аэропорт – КПП Псоу» и №105А «Аэропорт – Сочи» ввели в связи с наступлением летнего курортного сезона и увеличением пассажиропотока.

- В городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00. В пригородном он будет курсировать в зависимости от сложившегося пассажиропотока и с учетом проведения значимых мероприятий, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что маршруты в направлении Сочи – Адлер будут ходить до полуночи.

Кроме того, в Лазаревском районе запущены сезонные маршруты автобусов №78 «п. Каткова Щель – ул. Лазарева – п. Аше» и №67 «мкр. Лазаревское, ост. ВИЗР – ост. Кольцевая».