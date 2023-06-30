Более 90 тысяч жителей Кубани присоединились к акции «День здоровья» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 90 тысяч жителей Кубани присоединились к акции «День здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Еженедельно ее проводят в муниципалитетах края.

«День здоровья» 1 июля пройдет в Белореченской районной больнице. Акцию приурочат к всероссийской неделе профилактики рака легких.

Врачи расскажут пациентам о профилактике и лечении рака легких. Жители пройдут скрининговые обследования и осмотр у врачей разной специализации.

«В первом полугодии 2023 года в крае провели 24 таких акции. В общей сложности в них приняли участие около 90 тысяч человек», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров.