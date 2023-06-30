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НовостиОбщество30 июня 2023 7:03

Наркоторговцев с крупной партией мефедрона задержали в Сочи

Туристов остановили на посту ДПС
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи задержали наркоторговцев

В Сочи задержали наркоторговцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наркоторговцев с крупной партией мефедрона задержали в Сочи. 32-летний мужчина и 26-летняя девушка из Красноярского края пытались провезти на курорт примерно килограмм наркотиков.

- Туристов остановили на посту ДПС. В салоне иномарки под приборной панелью полицейские обнаружили свертки с наркотиком, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что наркоторговцы купили партию мефедрона онлайн в Московской области и собирались продать его в Сочи.

На данный момент в отношении злоумышленников уже возбуждено уголовное дело. Им грозит пожизненное лишение свободы.