Кубанские батутисты завоевали 79 наград на всероссийских соревнованиях Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские батутисты завоевали 79 наград на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Турнир памяти летчицы Евдокии Носаль проходил в ледовом дворце «ICE PALACE» в Краснодаре.

На соревнованиях выступили 319 спортсменов из 14 регионов России. Кроме того, участником турнира стала команда Белоруссии.

Спортсмены выступали в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, в прыжках на акробатической дорожке и двойном минитрампе в нескольких возрастных категориях – от 9 лет и старше. По результатам соревнований кубанские батутисты завоевали 28 золотых, 24 серебряных и 27 бронзовых медалей.

«Перед кубанскими спортсменами стояла задача испытать свое мастерство с ведущими батутистами из других регионов России, а также Белоруссии. Отмечу, что по сравнению с прошлогодним турниром уровень нашей юношеской сборной заметно повысился», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.