В Сочи в июне приехало 830 тысяч туристов. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сочи в июне принял 830 тысяч туристов. Сейчас в городе находится более 180 тысяч отдыхающих. Ожидается, что июль и август будут еще более загруженными.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильна. Роспотребнадзор проводит мониторинг ежедневно. За месяц они взяли более тысячи проб морской воды. Все они в норме. Также регулярно обрабатываются места массового пребывания и общественный транспорт, - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что проводится прививочная кампания против коронавируса и кори. Кроме того, на лето в Сочи добавили врачей на скорой помощи, в связи с возрастающим числом людей.