Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят инспектора ДПС за взятки и служебный подлог. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, с марта по май 2022 года обвиняемый во время дежурств получал взятки от водителей грузовиков. Деньги инспектору ДПС передавали за непривлечение их административной ответственности.

Так, останавливая водителей в нетрезвом состоянии, он требовал деньги за непривлечение к ответственности. Суммы взяток начинались от 30 тысяч и доходили до 100 тысяч рублей.

«Фигурант привлекал в качестве посредника своего 44-летнего знакомого, который вместе с автомобилистами ездил к банкомату и после снятия требуемых сумм забирал их, а затем передавал сотруднику полиции. После получения взяток инспектор ДПС в ряде случаев составлял административные протоколы в отношении водителей по другой статье, санкция по которой не предусматривает лишения права управления транспортным средством, внося в официальные документы недостоверные сведения», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что обвиняемые признали вину. В настоящее время уголовное дело предали для рассмотрения в суд.