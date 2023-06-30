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НовостиКарта Кубани30 июня 2023 7:42

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и донного течения

В крае действует штормовое предупреждение
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и донного течения. На пляжах висят красные флаги.

- Купаться в море сегодня запрещено, но можно гулять, смотреть, бегать босиком по песку, загорать, фотографироваться, строить замки, читать книги, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Напомним, что в крае до конца 1 июля действует штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь с грозой, ливнем и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду.