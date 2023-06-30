Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани погибла 39-летняя женщина за рулем иномарки. Смертельная авария произошла днем 29 июня на трассе Краснодар - Кропоткин в Кавказском районе.

Предварительно, жительница Татарстана за рулем Brilliance не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с большегрузом МАН, которым управлял 45-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля Brilliance скончалась до прибытия скорой медицинской помощи, ее пассажир, 42-летний мужчина, находится на амбулаторном лечении», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Красноармейском районе в лобовом ДТП погиб водитель Daewoo. Он скончался до приезда медиков.