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НовостиОбщество30 июня 2023 8:45

В Сочи расчистили русло реки Мзымта

Уборку провели в рамках экологического субботника «Чистые берега»
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи провели экологический субботник «Чистые берега». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи провели экологический субботник «Чистые берега». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи расчистили русло реки Мзымта. Уборку провели в рамках экологического субботника «Чистые берега». На курорте продолжается реализация масштабных мероприятий, которые стартовали в Год экологии.

- Уборку территорий русла реки Мзымты организовали департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города. Ее провели вместе с рабочим и молодежным советами Международного аэропорта Сочи. Также в субботнике поучаствовали сотрудники группы компаний «Аэродинамика», - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что всего во время субботника очистили 9 тысяч квадратных метров прибрежной территории. Кроме того, было собрано и вывезено почти 6 тонн мусора.