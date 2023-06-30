В Сочи провели экологический субботник «Чистые берега». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи расчистили русло реки Мзымта. Уборку провели в рамках экологического субботника «Чистые берега». На курорте продолжается реализация масштабных мероприятий, которые стартовали в Год экологии.

- Уборку территорий русла реки Мзымты организовали департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города. Ее провели вместе с рабочим и молодежным советами Международного аэропорта Сочи. Также в субботнике поучаствовали сотрудники группы компаний «Аэродинамика», - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что всего во время субботника очистили 9 тысяч квадратных метров прибрежной территории. Кроме того, было собрано и вывезено почти 6 тонн мусора.