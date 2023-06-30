В Краснодаре на 82% готов проблемный ЖК «Свобода» Фото: krd.ru

В Краснодаре на 82% готов проблемный ЖК «Свобода». Работы на объекте продолжаются без отставания от сроков. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Работы продолжаются на третьем литере ЖК на улице Домбайской. К концу июля специалисты завершат кровельные работы. В настоящее время в жилом комплексе монтируют лифты. На верхних этажах продолжаются отделочные работы.

«Как родители ждут открытия новых школ 1 сентября, так и дольщики третьего литера ЖК «Свобода» ждут вручения ключей от своих квартир в День знаний. Подготовка к долгожданному событию идет полным ходом. Рисков по срыву сроков нет», – отметил Евгений Наумов.

Ранее на стройплощадке увеличили число рабочих. Всего на объекте работают свыше 120 человек. Уже в августе застройщик планирует получить необходимую документацию.

Всего в Краснодаре остаются 40 проблемных долгостроев. Уточняется, что 12 из них достраивают за счет инвесторов и застройщиков.