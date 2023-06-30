В Каневском районе Кубани по нацпроекту благоустраивают сквер

Работы выполнили на 40% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Каневском районе Кубани благоустраивают сквер. Зеленую зону приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сквер «Студенческий» обновляют в станице Стародеревянковской. Специалисты уложили тротуарную плитку на площади более двух тысяч кв. метров и выполнили демонтажные работы. Кроме того, в зеленой зоне установили бордюры, оборудовали бетонное основание для спортплощадки. Всего работы выполнены на 40%.

«После окончания работ у жителей станицы появится благоустроенный сквер, где с комфортом могут проводить время взрослые и дети», – отметил замминистра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

В 2023 году в крае по нацпроекту на Кубани приведут в порядок 142 зеленые зоны.