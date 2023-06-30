Ранее жители пожаловались на отсутствие воды Фото из архива КП

Минтэк и ЖКХ Кубани прокомментировало ситуацию с водоснабжением Северского района. Ранее жители муниципалитета пожаловались на перебои с подачей воды.

Как объяснили в ведомстве, проблема связана с износом действующих скважин и коммунальных сетей. В 2022 году в районе отремонтировали 10 артезианских скважин и заменили более 31 км сетей.

В 2023 году в станице Северской по региональной программе обновят три скважины. Еще одну скважину отремонтируют в Азовском сельском поселении.

«Работы планируют завершить в августе-сентябре. Кроме того, для улучшения водоснабжения в районе начали строить Азовский магистральный водопровод», – сообщили в краевом ведомстве.

Уточняется, что в период проведения работ для жителей организовали подвоз воды для быта. Заявки можно подать по телефонам 8(861-66) 2-67-72, 2-21-59.