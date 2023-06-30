По материалам проверки возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани директор школы украла видеокамеры, ноутбук и кондиционер на 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, подозреваемая занимала должность директора МБОУ СОШ № 2 в Крыловском районе. При проверке прокуратуры выяснилось, что она с 23 ноября 2018 года по 1 апреля 2022 года похитила четыре камеры видеонаблюдения, четыре жестких диска, ноутбук, сплит-систему в сумме более чем на 220 тысяч рублей.

«Материалы проверки прокуратурой района направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения")», – уточнили в пресс-службе надзорного органа.