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НовостиОбщество30 июня 2023 10:18

На Кубани директор школы украла видеокамеры, ноутбук и кондиционер на 220 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
По материалам проверки возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

По материалам проверки возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани директор школы украла видеокамеры, ноутбук и кондиционер на 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, подозреваемая занимала должность директора МБОУ СОШ № 2 в Крыловском районе. При проверке прокуратуры выяснилось, что она с 23 ноября 2018 года по 1 апреля 2022 года похитила четыре камеры видеонаблюдения, четыре жестких диска, ноутбук, сплит-систему в сумме более чем на 220 тысяч рублей.

«Материалы проверки прокуратурой района направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения")», – уточнили в пресс-службе надзорного органа.