В Сочи проводят мониторинг по фактам незаконной торговли. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи в после проверки выявили 12 фактов незаконной торговли. На курорте регулярно проводится мониторинг по профилактике и пресечению фактов несанкционированной торговли и нарушений правил благоустройства.

- Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы провели мониторинговые мероприятиях в Адлерском районе на улицах Ленина и Просвещения. В результате было составлено 12 административных протоколов, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что всего с начала года проведено около 120 мониторинговых мероприятий по фактам незаконной торговли и нарушений правил благоустройства.