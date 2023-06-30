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НовостиОбщество30 июня 2023 10:45

В Сочи в после проверки выявили 12 фактов незаконной торговли

Мониторинг проводится регулярно во всех общественных местах
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи проводят мониторинг по фактам незаконной торговли. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи проводят мониторинг по фактам незаконной торговли. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи в после проверки выявили 12 фактов незаконной торговли. На курорте регулярно проводится мониторинг по профилактике и пресечению фактов несанкционированной торговли и нарушений правил благоустройства.

- Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы провели мониторинговые мероприятиях в Адлерском районе на улицах Ленина и Просвещения. В результате было составлено 12 административных протоколов, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что всего с начала года проведено около 120 мониторинговых мероприятий по фактам незаконной торговли и нарушений правил благоустройства.