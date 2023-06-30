После просьб жителей под Анапой благоустроят могилу неизвестного солдата

Мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» Фото: t.me/proshuninAG

Под Анапой после просьб жителей благоустроят могилу неизвестного солдата. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин в своем telegram-канале. Мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» приведут в порядок в хуторе Куматырь.

На захоронении уже выполнили бетонный спуск и съезд для маломобильных граждан. В настоящее время работы продолжаются. На мемориале, в частности, уложат тротуар, установят лавочки, урны и оборудуют освещение.

«Муниципалитет пообещал завершить все работы до 21 сентября текущего года. В этот незабываемый день 78 лет назад ценой тысяч жизней, благодаря отваге солдат и гражданского населения, Анапа была освобождена от фашистов», – отметил Андрей Прошунин.

Всего в Анапе насчитывается около 13 захоронений неизвестных солдат. Уточняется, что все мемориальные комплексы города приведут в порядок.