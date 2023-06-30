Концерн «Покровский» завершил уборку озимого ячменя за 4 дня

Фото предоставлено пресс-службой Концерна Покровский

Переждав непогоду, сельхозпроизводители Краснодарского края приступили к масштабным полевым работам. Первым с полей убирают озимый ячмень: по оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 28.06.23г. в регионе обмолочено 63% посевных площадей под культурой – 109,2 тыс. га. Средняя урожайность - 61,4 ц/га. В хозяйствах группы компаний ячмень убрали с площади 4,3 тыс. га, средняя урожайность - 72,5 ц/га.

В этом году уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур в Краснодарском крае стартовала с задержкой - сильные ливни, которые прошли в июне на Юге и Кавказе, затопили не только города, но и поля, повредили посевы. Для быстрого реагирования на проблемные вопросы в период уборки в регионе был создан координационный штаб, работала круглосуточная горячая линия.

«В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года — не менее 12,4 млн тонн. Для этого у нас есть все условия», — сказал в ходе краевого совещания губернатор Краснодарского крае Вениамин Кондратьев.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна Покровский

Хозяйства ГК «Концерн «Покрговский» расположены в 17 районах Краснодарского края - от самой южной точки региона до северных предгорных зон на границе с Карачаево-Черкессией. В 2023 году самую высокую урожайность озимого ячменя в рамках группы компаний получил племзавод «Бейсуг» в Приморско-Ахтарском районе – на его полях собирали до 86 ц/га. На втором месте – семеноводческая фирма «Русь» в Тимашевском районе – 82 ц/га, замыкает тройку лидеров племзавод «Воля» в Каневском районе - 79,5 ц/га.

«В этом году уборочную кампанию мы начали позже обычного, масштабным полевым работам препятствовали неблагоприятные погодные условия. В середине июня осторожно приступили к уборке озимого ячменя, точечно выбирали сухие участки, а собранное зерно сразу же отправляли на элеваторы, где его подрабатывали и сушили. К концу месяца распогодилось, и мы оперативно вывели технику в поле. Работа нам предстоит большая – в ближайший месяц хозяйства концерна уберут зерновые колосовые культуры почти со 100 тысяч гектар, в кампании будет одновременно задействовано более 380 единиц зерноуборочной техники. Вся техника отремонтирована и готова к работе, расходные материалы закуплены и доставлены в хозяйства, их штаты полностью укомплектованы», - отметила главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко.

Собранный урожай поступает на элеваторы концерна, в рамках инвестиционной программы они модернизированы, оснащены испытательными лабораториями и производственными мощностями.

«Мы экспортируем зерно в более чем два десятка стран мира, поставляем его крупным оптовым покупателям на внутреннем рынке, а также используем в собственной переработке. Совокупная мощность элеваторов позволяет нам единовременно хранить до 500 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, а годовой грузооборот зерна превышает 1,6 млн тонн. В текущем сезоне, проанализировав ситуацию с погодными условиями, мы провели модернизацию и запустили зерносушильный комплекс на «Каневском элеваторе», что позволило оперативно производить сушку зерна и обеспечить оптимальные сроки приемки урожая. Зерно поступает с повышенной влажностью, поэтому с первых дней оборудование работает практически в круглосуточном режиме», - рассказал управляющий производством ГК «Концерн «Покровский» Максим Мишарев.