Матвей Шепелев сдал на максимальные баллы русский язык и информатику Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани озвучили результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, по итогам ЕГЭ по информатике в регионе появился еще один двухсотбалльник. Матвей Шепелев из краснодарской гимназии №23 выполнил работу на максимальный балл. Кроме того, одиннадцатиклассник написал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку.

Всего в крае работы по информатике и ИКТ верно выполнили семь выпускников. Школьники получили по 100 баллов. А три одиннадцатиклассника сдали на максимальный балл ЕГЭ по английскому языку.

- На сегодня в Краснодарском крае уже 11 двухсотбалльников и 276 стобалльников! Молодцы, ребята, так держать, - написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В настоящее время известны результаты всех экзаменов, которые одиннадцатиклассники сдавали в основной период. Итоги резервных дней озвучат с 6 по 14 июля.