AVA Group благоустраивает общественные территории

Фото: пресс-служба AVA Group

За 6 месяцев 2023 года инвестиционный холдинг полностью восстановил два футбольных поля, завершил реконструкцию набережной Министерских озер и укладку пешеходной зоны к морю по ул. Искры в Сочи, а также выполнил озеленение сквера в Новознаменском микрорайоне Краснодара.

Активное использование и погодные условия негативно отразились на состоянии деревянного покрытия набережной Министерских озер: необходимо было произвести реконструкцию. В мае текущего года оперативно провели ремонтные работы и заменили изношенные части. Для увеличения срока службы конструкции покрыли специальным защитным составом. Сейчас набережная вновь открыта для посещений, жители жилых комплексов «Горный квартал» и «Министерские озера» могут возобновить занятия в секциях по интересам и прогулки. Это не первый опыт компании по благоустройству данной локации. Сохранение и развитие этой территории стало частью социальной ответственности застройщика.

На территории ЖК «Министерские озера» также продолжается строительство трехэтажной школы на 1100 мест. Число рабочих и техники на стройке было увеличено в 2 раза, чтобы успеть завершить строительство школы до конца текущего года. Напомним, на 30 тыс. кв. м будут размещены площадки для активных игр, спортивный и тренажерный залы, два открытых спортивных ядра, кабинеты робототехники, информатики, отдельный блок начальной школы, актовый зал на 700 мест, библиотека с читальным залом, столовая и танцевальная студия.

Общественные спортивные пространства, расположенные в сквере Бытха и на Ясногорской, 6, были модернизированы AVA Group в качестве шефской помощи городу, а также в рамках реализации проекта комплексного развития территории ЖК «Кислород». Были выполнены работы по водоотведению, укладке искусственного газона, установке ворот, разметке, устройству освещения и ограждения. Для удобства болельщиков на спортивной площадке по ул. Ясногорской заменены зрительские трибуны. На футбольных площадках играют не только жители микрорайона, но и профессиональная детская школа.

Также AVA Group завершил благоустройство пешеходной зоны к морю по ул. Искры в Сочи. С просьбой облагородить пешеходную зону, ведущую к морю, к застройщику обратилась администрация курорта. Территория длиной почти в 1 км пролегает вдоль жилого комплекса «Летний», который строит девелопер. Из-за отсутствия тротуара жители были вынуждены обходить данный участок по проезжей части – это создавало аварийную ситуацию и для водителей, и для пешеходов. Среди проведенных работ – вертикальная планировка земли, заливка бетонного основания и покрытия протяженностью 900 метров и шириной 1,5 метра. Также специалисты расчистили территорию и выполнили обрезку деревьев.

В краснодарском микрорайоне Новознаменском в сквере ЖК «Спортивный парк» в День защиты детей на территории 6000 кв. м были высажены деревья – более 200 молодых саженцев. В акции по озеленению приняли участие и жители комплекса. Каждая семья получила именной «паспорт» фамильного дерева, который сможет сохранить для истории.

Все работы AVA Group произвел за счет собственных средств.

ЖК "Летний" - застройщик ООО "СЗ "Громитус", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

ЖК "Кислород" - застройщик ООО "СЗ "Кислород", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

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