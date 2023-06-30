Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске женщина на Nissan сбила 7-летнюю девочку. Авария произошла утром 30 июня на улице Заречной.

Предварительно, 41-летняя водитель, проезжая со стороны улицы Изумрудной в сторону поселка Балка не успела притормозить и сбила 7-летнюю девочку. Ребенок в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована в городскую больницу Новороссийска», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

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