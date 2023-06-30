Митрополит принял участие в первом собрании Союза православных матушек в Краснодаре

Фото: mitropoliakuban.ru

28 июня в Краснодаре состоялось учредительное собрание Союза православных матушек Екатеринодарской епархии. Организация, которая призвана объединить жен священнослужителей, создана по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

На первую встречу собралось около 50 матушек из разных городов и благочиний епархии. Митрополит Григорий также принял участие в собрании и обратился к женам священнослужителей с напутственным словом.

Владыка отметил, что от супруги священника зависит очень многое, и в современном обществе для женщин-христианок открываются большие возможности, чтобы своими дарами служить Богу, быть верной помощницей своего мужа.

Фото: mitropoliakuban.ru

«Знаю, что многие из вас трудятся в храмах, поют, преподают в воскресных школах, отвечают вместе со своим супругом-священнослужителем на вопросы прихожан,- сказал владыка. – И сейчас мы должны объединяться, чтобы дать достойный и сильный ответ на те вызовы, которые существуют в современном мире, враждебном к православной Церкви. Давайте вместе работать, показывать миру, что есть совершенно иной путь в жизни – тот, который является единственно правильным и спасительным, который приведет человека к реальному счастью. Мы должны показывать пример, что счастье в духовной стороне человека, в единстве с Богом. И дай Бог, чтобы совместными усилиями мы многих людей привели ко Христу, а для этого мы и сами всегда должны быть со Христом».

Председателем Союза православных матушек Екатеринодарской епархии стала Виктория Кондратенко — супруга диакона Сергия Кондратенко, клирика Свято-Казанского храма города Краснодара, духовником Союза стал иерей Андрей Гапотий, клирик Свято-Никольского храма города Краснодара. Курировать деятельность Союза матушек будет отдел по делам молодежи Екатеринодарской епархии (руководитель протоиерей Дмитрий Руднев).

На собрание православных матушек пришли представители администрации города Краснодара и краевых организаций, которые готовы выступить партнерами и соработниками в благом деле и помочь Союзу православных матушек своими знаниями и опытом.

Как отметила председатель Союза православных матушек Виктория Кондратенко, одними из главных целей объединения являются популяризация традиционного уклада семьи, многодетности, радости материнства, организация и участие в самых разных мероприятиях, мастер-классах, праздниках. Виктория познакомила всех собравшихся с планами работы. Матушкам было предложено заполнить анкеты, чтобы лучше выявить интересы, пожелания и предложения по работе нового общества.

О возможности бесплатной юридической помощи многодетным семьям матушкам рассказала представитель Государственного юридического бюро Краснодарского края Кристина Кузнецова, пригласив к совместной работе.

Митрополит Григорий благословил всех участников собрания и выразил надежду, что созданный Союз православных матушек принесет пользу нашей Церкви и Отечеству.