Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 12:45

Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы

При подготовке проекта возник конфликт с управдомом
ПАВЛОВА Валерия
Проект спортплощадки Фото: t.me/iamplc

Проект спортплощадки Фото: t.me/iamplc

Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы. Администрация отреагировала на конфликт певца с управдомом из-за реконструкции.

Как сообщил рэпер в своем telegram-канале, проект спортивной площадки по улице Гудимы, 26 готов. Однако работы не стартовали из-за разногласий с управдомом.

В городской администрации отметили, что участок для спортплощадки не находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома.

«Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки», – сообщили в мэрии телеканалу «Краснодар».