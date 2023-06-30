Проект спортплощадки Фото: t.me/iamplc

Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы. Администрация отреагировала на конфликт певца с управдомом из-за реконструкции.

Как сообщил рэпер в своем telegram-канале, проект спортивной площадки по улице Гудимы, 26 готов. Однако работы не стартовали из-за разногласий с управдомом.

В городской администрации отметили, что участок для спортплощадки не находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома.

«Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки», – сообщили в мэрии телеканалу «Краснодар».