В Сочи пятый день ищут заблудившуюся в лесу женщину

В сочинском лесу пропала женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи пятый день ищут заблудившуюся в лесу 69-летнюю женщину. Она ушла собирать грибы возле села Калиновое озеро и не вернулась.

- Кинологи и спасатели ЮРПСО МЧС России за сутки обследовали горно-лесную местность в районе горы Верблюдка. Они проверили территорию от вершины до реки Большая Хоста, пещеру Партизанскую. Также смотрены ручьи, канавы, заросли высокой травы, кустарников с восточной стороны от горы Верблюдка, правый приток реки и каньон реки Большая Хоста, - сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Уточняется, что работа в ручье и каньоне велась с применением альпинистского снаряжения. Уже обследовано около 2,5 километров.

Всего с начала поиска от ЮРПСО МЧС России было привлечено 139 спасателей, из них 7 кинологических расчетов, задействовано 18 единиц техники.