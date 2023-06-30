Транспортный колледж Ушаковки выпустил рекордное количество отличников

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Рекордный по количеству красных дипломов: 30 июня, накануне Дня работников морского и речного флота, в Транспортном колледже Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова состоялся четвертый выпуск. Он войдет в историю, как самый масштабный и самый «золотой»!

Всего 510 выпускников ранним утром 30 июня выстроились перед памятником святому праведному воину Феодору Ушакову. Транспортный колледж отличается от любого другого. Не только вузовской материально-технической базой, но и вузовскими традициями, которые переняли здесь с первых же месяцев работы. Посвящение в курсанты, строгие командиры, построения, форма одежды и отношение к учебе, всё, как в университете. Вот и вручение дипломов - торжественный и волнительный ритуал, к которому ребята шли последние несколько лет.

В историю Транспортного колледжа этот выпуск войдет и как самый масштабный по количеству выпускников, в прошлом году их было 394, в этом – 510, и как самый «золотой». Для сравнения, в 2022-ом красные дипломы получили 52 человека, в этом году – 88.

Станислав Белогуров, начальник Транспортного колледжа Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова:

«Горжусь, что мы всем колледжем, всем университетом, помогли вам пройти этот серьезный путь: сделать первый, самый важный, шаг на большом профессиональном пути. Не сомневаюсь, что он будет успешным.

В этом году у нас еще один повод для гордости – первый выпуск по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортный машин и оборудования». Всё говорит о том, что колледж растет и развивается.

Не забывайте родную Альма Матер, мы ждем вас и в университете для продолжения образования, будем рады, если вы просто придете в гости, чтобы поделиться своими успехами и победами уже на профессиональном поприще».

Заветные дипломы в руках у новоиспеченных системотехников, механиков, юристов, бухгалтеров, экологов, логистов. Многие продолжат получать уже высшее образование в университете, а это порядка 35% от всех сегодняшних выпускников. Вне зависимости от дальнейших планов и достигнутых успехов в учебе, ребята говорят о том, что колледж помог им не только получить профессию, но и сформироваться как личностям, по-настоящему почувствовать себя взрослыми людьми, способными принимать решения и отвечать за них.

Транспортный колледж стал еще и вторым домом, здесь они и учились, и проводили свободное время. Конечно же, выпускники благодарили преподавателей и обещали держать высокую планку колледжа. Многие уже определились с дальнейшем местом работы. Собственно, сегодня они могут выбрать любой путь, ведь, получив серьезную востребованную профессию, эти ребята строят самые смелые и грандиозные планы, и у них всё обязательно получится!