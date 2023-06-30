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НовостиОбщество30 июня 2023 13:20

Транспортный колледж Ушаковки выпустил рекордное количество отличников

Красные дипломы получили 88 человек
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Рекордный по количеству красных дипломов: 30 июня, накануне Дня работников морского и речного флота, в Транспортном колледже Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова состоялся четвертый выпуск. Он войдет в историю, как самый масштабный и самый «золотой»!

Всего 510 выпускников ранним утром 30 июня выстроились перед памятником святому праведному воину Феодору Ушакову. Транспортный колледж отличается от любого другого. Не только вузовской материально-технической базой, но и вузовскими традициями, которые переняли здесь с первых же месяцев работы. Посвящение в курсанты, строгие командиры, построения, форма одежды и отношение к учебе, всё, как в университете. Вот и вручение дипломов - торжественный и волнительный ритуал, к которому ребята шли последние несколько лет.

В историю Транспортного колледжа этот выпуск войдет и как самый масштабный по количеству выпускников, в прошлом году их было 394, в этом – 510, и как самый «золотой». Для сравнения, в 2022-ом красные дипломы получили 52 человека, в этом году – 88.

Станислав Белогуров, начальник Транспортного колледжа Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова:

«Горжусь, что мы всем колледжем, всем университетом, помогли вам пройти этот серьезный путь: сделать первый, самый важный, шаг на большом профессиональном пути. Не сомневаюсь, что он будет успешным.

В этом году у нас еще один повод для гордости – первый выпуск по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортный машин и оборудования». Всё говорит о том, что колледж растет и развивается.

Не забывайте родную Альма Матер, мы ждем вас и в университете для продолжения образования, будем рады, если вы просто придете в гости, чтобы поделиться своими успехами и победами уже на профессиональном поприще».

Заветные дипломы в руках у новоиспеченных системотехников, механиков, юристов, бухгалтеров, экологов, логистов. Многие продолжат получать уже высшее образование в университете, а это порядка 35% от всех сегодняшних выпускников. Вне зависимости от дальнейших планов и достигнутых успехов в учебе, ребята говорят о том, что колледж помог им не только получить профессию, но и сформироваться как личностям, по-настоящему почувствовать себя взрослыми людьми, способными принимать решения и отвечать за них.

Транспортный колледж стал еще и вторым домом, здесь они и учились, и проводили свободное время. Конечно же, выпускники благодарили преподавателей и обещали держать высокую планку колледжа. Многие уже определились с дальнейшем местом работы. Собственно, сегодня они могут выбрать любой путь, ведь, получив серьезную востребованную профессию, эти ребята строят самые смелые и грандиозные планы, и у них всё обязательно получится!