В Крещенском парке Анапы продолжается строительство. Фото: t.me/anapaofficial

В Крещенском парке Анапы устанавливают фонари и укладывают тротуарную плитку. Уже полностью проложены все сети коммуникаций. Проведено 50% озеленения. Высажено около 400 деревьев, всего их будет более 700.

- Нужно продумать вопрос о покупке для постоянного ухода за территорией спецтехники, например, газонокосилок и машин для мойки плитки. Парк Крещения Руси будет украшением Анапы, гордостью нашего города. Порядок на всей его площади должен обеспечиваться круглогодично, - сообщил глава курорта Василий Швец

Уточняется, что всего в парке планируется высадить 2600 кустарников.

Кроме того, на следующей неделе здесь начнутся работы по строительству спортивной площадки. Также уже формируется чаша фонтана, закупается оборудование для большой детской площадки, идут работы по созданию Тропы истории Крещения Руси, масштабного амфитеатра, храма-купели в форме креста, где будут проводиться обряды Крещения, и звонницы, которая украсит входную группу.