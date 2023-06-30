В Краснодаре пройдут соревнования по триатлону 1 июля Фото: krd.ru

В Краснодаре пройдут соревнования по триатлону. Городской чемпионат и первенство состоятся 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

На первенстве выступят спортсмены в возрасте от 10 до 19 лет. Участники проплывут дистанцию в 150 метров, проедут четыре километра на велосипеде и пробегут один километр к финишу.

На чемпионате атлеты от 18 лет и старше пробегут два километра, проплывут 300 метров и поучаствуют в велогонке на восемь километров. По итогам соревнований отберут спортсменов, которые выступят на краевом чемпионате и первенстве по триатлону. Они пройдут 5 – 7 июля в Курганинске.

Чемпионат и первенство Краснодара пройдут по улице Железнодорожной, 49 и улице Красной, 192. Уточняется, что вход на соревнования свободный.

«Триатлон — сложный вид спорта, который требует от атлетов разносторонних навыков, а также хорошей физической подготовки, выносливости и железной силы воли. Победа в этом виде спорта на любом уровне очень ценна», – сказал директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.