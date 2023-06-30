Сбер профинансировал Северо-Кавказский завод металлоконструкций в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбер выдал кредит Северо-Кавказскому заводу металлоконструкций в Краснодарском крае. Предприятие занимается изготовлением и продажей дорожных знаков, мачт опор освещений и барьерных дорожных ограждений, сделанных на собственном современном оборудовании, предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию дорожной продукции.

Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Поддержка отечественного бизнеса и развития промышленности – одно из приоритетных направлений Сбера на Юге России. Так, только за 4 месяца этого года банк профинансировал бизнес региона почти на 100 млрд рублей, а по итогам прошлого года объём выданных корпоративным клиентам займов превысил 280 млрд рублей. СКЗМК - наш давний партнёр. Компания активно развивается и разрабатывает новые решения, соответствующие высоким стандартам качества и потребностям рынка. Уверена, наша поддержка позволит предприятию достичь желаемых результатов ещё быстрее».

Вилорик Борисов, бенефициар группы промышленных компаний:

«В группу промышленных компаний входит и Завод стальных конструкций «Кубань», занимающийся производством продукции транспортного железнодорожного машиностроения. Завод уже приступил к серийному выпуску инновационных железнодорожных крытых вагонов для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферного влияния. С июня планируется отгрузка по 30 вагонов в месяц. До конца года выпуск вагонов будет увеличен в три раза. Уже достигнуты договорённости с партнёрами: планируем работать с Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном и Белоруссией».