В Краснодаре обновили 350 метров трамвайных путей на улице Крайней Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре обновили 350 метров трамвайных путей на улице Крайней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В городе завершили первый этап реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Работы проходили с 24 по 30 июня. Специалисты устанавливают шпалы из железобетона и переработанного пластика. А на участках вблизи жилых домов укладывают специальные шумовиброматы. Они позволяют обеспечить бесшумный ход трамваев.

«90% всех используемых материалов при строительно-монтажных работах — отечественного производства», – отметил гендиректор компании «Новый трамвай Краснодара» Игорь Васильев.

Второй этап работ пройдет с 1 по 2 июля. Специалисты заменят около 250 метров рельсошпальной решетки по улице Красных Зорь. А на трамвайном узле установят восемь новых стрелочных переводов. Здесь временно оборудуют остановочные платформы, которые к 1 сентября заменят на удобные остановки.

Напомним, за счет модернизации трамвайного узла на улице Московской в городе соединят трамвайное сообщение центральной и западной частей. Всего специалисты заменят 1,4 км рельсов и построят 200 м новых путей.