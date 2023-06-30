Проверки продолжаются Фото из архива КП

Прокуратура проверила аттракционы Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. В работе нескольких из них обнаружили нарушения.

В краевом центре, в частности, проверили 19 аттракционов в парке 30-летия Победы и 15 конструкций в Городском саду.

«Установлено, что аттракционы соответствуют эксплуатационным документам, имеется регистрация в Гостехнадзоре и государственный знак. Аттракционы, не подлежащие регистрации в органах Гостехнадзора, соответствуют эксплуатационным документам», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что при проверке «Манежа двухэтажного» выявлены нарушения регистрации, в связи с чем работа аттракциона запрещена. У компании, эксплуатирующей в парке 30-летия Победы три аттракциона, выявили многочисленные нарушения Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности также нарушены в работе компании, ответственной за «Колесо обозрения» в Городском саду, и предпринимателя, эксплуатирующего аттракционы по проспекту Чекистов, 15/1.

«Прокуратурой округа внесены представления. В настоящее время эксплуатантами принимаются меры к их устранению. Указанный вопрос находится на контроле прокуратуры» - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

В настоящее время проверки аттракционов продолжаются.