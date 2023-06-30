На Кубани в честь годовщины подписания жалованной грамоты Екатериной II прошли мероприятия

В торжественная церемония возложения цветов принял участие войсковой атаман Александр Власов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани провели памятные мероприятия в честь годовщины подписания жалованной грамоты Екатериной II. Императрица даровала казакам грамоту на освоение земель 30 июня 1792 года для охраны и защиты южных границ России. Казаки районных казачьих обществ приняли участие в молебнах и литургиях, которые прошли в храмах края. В столице Кубани состоялась торжественная церемония возложения цветов у монумента Екатерине II.

«Сотни лет казаки развивали территорию нашего региона, строили станицы и храмы, мосты и дороги, занимались земледелием, рыболовством и многими другими промыслами. За это время край превратился в жемчужину России, один из лучших субъектов страны, который ежегодно посещают миллионы туристов, а также житницу нашего государства», - рассказал войсковой атаман, вице-губернатор Александр Власов.

Заместитель главы региона также отметил, что более 5,5 тысяч казаков сейчас находятся в зоне спецоперации, где защищают свою страну и сражаются за мирное небо над головами мирных жителей.