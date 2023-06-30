В Анапе разыскивают пропавших при странных обстоятельствах школьников-велосипедистов

Родители мальчиков обратились к волонтерам за помощью в поисках сыновей. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Анапе развернуты поиски двух школьников – 7 и 9 лет. Известно, что ребята жили по соседству в станице Анапской, дружили и днем отпросились у родителей поиграть на детской площадке у дома. Спустя время взрослые решили их проведать, но к своему ужасу не обнаружили мальчиков на детских аттракционах.

«Внимание! Помогите! пропали два мальчика Лебедовский Дамир Максимович 7 лет и Юдин Серафим 9 лет. Дамир приметы: рост 134, одежда: жёлтая футболка синие шорты чёрные тапочки оба на велосипедах», - разослала мама одного из мальчиков сообщение по соцсетям.

Оба мальчика были на велосипедах. На Дамире была желтая футболка, синие шорты и черные шлепки. Серафим был в серой майке и бело-синей бейсболке. Ранее мальчишки никогда не пропадали.