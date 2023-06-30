Победители краевого этапа конкурса «Эко-стиль» приедут в Краснодар на финал

Жюри выбрало наиболее интересные модели. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Завершился заочный этап краевого конкурса «Эко-стиль». В 2023 году на конкурс нарядов из природных материалов и вторсырья поступило более 300 заявок. Победителями стали 15 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Теперь эко-модельеры соберутся в Краснодаре на финале.

«Финалисты представили коллекции по двум номинациям: «Вторая жизнь» и «В гармонии с природой». Все костюмы изготовили из твердых бытовых отходов вторичного использования и из природного материала, традиционно не используемого в изготовлении одежды» - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дипломы и ценные призы получили участники из Сочи, а также Кавказского, Гулькевичского, Кущевского, Тимашевского, Красноармейского, Новокубанского, Мостовского, Новопокровского и Туапсинского районов. Из работы жюри сочло наиболее интересными и отвечающими заданиям конкурса.