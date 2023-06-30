В Анапе спустя несколько часов найдены мальчики-велосипедисты

Мальчики решили порыбачить не предупредив взрослых. Фото: пресс-службы ОМВД России по Анапе.

В Анапе завершились поиски двух школьников, ушедших из дома в 12:00. Родителям мальчики 7 и 9 лет сказали, что будут играть на детской площадке рядом с домом. Когда взрослые решили проведать сыновей, к своему ужасу там их не застали. И как выяснилось, друзья даже не появились там.

«Родители мальчиков обратились в полицию Анапы и в результате проведения поисковых мероприятий с участием полицейских, волонтеров и добровольцев дети были найдены. Мальчики решили порыбачить в плавнях, но никого не предупредили», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские Анапы выражают благодарность всем горожанам, которые откликнулись на призывы родителей мальчике и присоединились к их поискам.