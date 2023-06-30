В Краснодаре после удара молнии загорелось частное домовладение

Пожарные потушили кровлю дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре после удара молнии загорелась кровля жилого двухэтажного дома. По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Мостовая. Разряду предшествовали раскаты грома.

«Сообщение о пожаре диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило 30 июня в 18:00. В 18:01 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибыв на место, спасатели сообщили, что огнем охвачена крыша дома площадью 150 м2. В 19:11 пожар был локализован. Спустя еще 11 минут пожарные рапортовали о ликвидации открытого горения. Пострадавших и эвакуированных нет. В ликвидации пожара участвовали 29 человек личного состава и шесть единицы техники.