В Краснодарском крае с начала года на соцсферу направили более 320 миллиардов рублей

На заседании трехсторонней комиссии обсудили бюджет региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2023 году на социальную сферу направили более 320 миллиардов рублей. Ситуацию на рынке труда и поддержку малого бизнеса обсудили на заседании краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Анны Миньковой. Она рассказала, что в регионе большое внимание уделяется легальной занятости.

«Предпринимательство всегда считалось признаком сильной экономики. Государство сегодня активно поддерживает этот сегмент. В крае более 1 миллиона личных подсобных хозяйств и еще 13 тысяч фермеров и индивидуальных предпринимателей – они обрабатывают треть всех посевных площадей», - сообщила Анна Минькова.

В регионе начнет действовать система грантовой поддержки семейных ферм. Около 10 хозяйств получат 140 миллионов рублей. Также могут рассчитывать на помощь и предприятия курортной сферы. На поддержку МСП будет выделено более 150 миллионов рублей.

Но главной сферой расходов региональной казны по-прежнему остается социальная сфера. В 2023 году на Кубани удалось сохранить все социальные гарантии, также будет проведена индексация выплат отдельным категориям граждан и студенческих. В общей сложности, на социальные расходы из бюджета выделено около 320,4 млрд рублей.