Скандальный долгострой «Мультиплекс Кино» в Краснодаре достроят в 2023 года

В Краснодаре прошло совещании по вопросу защиты прав дольщиков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

До конца 2023 года в Краснодаре завершат строительство проблемного ЖК «Мультиплекс Кино». Строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Новоселье дольщики должны были отметить в 2016 году, но сдача объекта неоднократно переносилась. В 2017 году застройщик объявил себя банкротом, а «Кино» пополнило список проблемных краснодарских долгостроев. О восстановлении прав дольщиков жилых комплексов «Мультиплекс Кино», «Дом с Ротондами», «Свобода» и «Сердце» объявил мэр краевого центра Евгений Наумов.

«Наибольшее количество долгостроев на сегодняшний день остается в Краснодаре – 40 объектов. Важно работать еще активнее на результат, чтобы не допустить переноса сроков на следующий год. Мы неоднократно встречались с жителями, проводили совещания и принимали дорожные карты, которые нужно реализовать. Жители должны получить свое жилье или положенные им компенсации» –рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также на совещании по вопросу защиты прав дольщиков обсудили ситуацию в Новороссийске. Там ключи от нового жилья ожидают дольщики восьми проблемных объектов. Строительные работы на одном из них – ЖК «Орион» - уже завершены. В ближайшее время будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Вопросы с рядом проблемных объектов также решаются в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Каневском и Темрюкском районах.