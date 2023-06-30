Вениамин Кондратьев продолжил цикл #МаршрутыКубани рассказом о достопримечательностях Приморско-Ахтарского района

Вениамин Кондратьев рассказал о привлекательных для туристов местах Приморско-Ахтарского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края продолжил цикл #МаршрутыКубани. Вениамин Кондратьев рассказал о туристическом потенциале Приморско-Ахтарского района.

«Приморско-Ахтарский район знаменит не только своими рыбными лиманами, но и уникальными пляжами. Здесь найдут занятие по душе любители активного отдыха – виндсерфинга и кайтинга. Других наверняка заинтересует легенда о старом городском маяке и музей в станице Бриньковской. И совершенно точно, никого не оставят равнодушными косы из песка и ракушечника и плантации цветущих лотосов», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Отложения ракушечника придают приморско-ахтарским пляжам необычный белый цвет. Название турецкой крепости Ахтар-Бахтар, которая когда-то находилась на месте райцентре, так и переводится - «белый городок у топи».

Ачуевская и Ясенская косы славятся своей природной чистотой и небольшой глубиной моря. За это их ценят семьи, отдыхающие с маленькими детьми. Отсутствие цивилизации не пугает, а наоборот привлекает поклонников «тихого» отдыха с палатками.

На берегу Ясенского залива ежегодные проходят фестивали по виндсерфингу. Еще одна локация, привлекающая молодежь – лотосы, цветущие с июля по август в заповеднике Садки и лимане Замарайкин. Все это делает отдых в Приморско-Ахтарском районе атмосферным и незабываемым.