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НовостиОбщество30 июня 2023 20:03

В Адыгее найдено тело пропавшего при странных обстоятельствах подростка

О завершении поисков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Евгения ХАЛИКОВА
Полиция устанавливает обстоятельства смерти молодого человека.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти молодого человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее завершены поиски 17-летнего парня. Тело подростка нашли вечером 30 июня. Сообщение о розыске юноши стали распространять 30 июня. Подросток ушел из дома в ауле Адамий.

«Из-за заболевания пропавший нуждался в медицинской помощи. Родственники сообщили о его пропаже 30 июня. Он ушел из дома и о его местонахождение было неизвестно», - рассказали в поисково-спасательном отряде.

Спустя несколько часов волонтеры сообщили, что парень найден и он погиб. Обстоятельства смерти молодого человека устанавливают правоохранительные органы.