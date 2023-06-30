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НовостиЭкономика30 июня 2023 20:23

На Кубань не дали завезти почти 84 тонны зараженных фруктов

Сотрудники Россельхознадзора выявили в порту Новороссийска зараженные мушкой сливы, персики и нектарины
Евгения ХАЛИКОВА
зараженные мухой фрукты не разрешили ввезти. Фото: t.me/rsn_yug

зараженные мухой фрукты не разрешили ввезти. Фото: t.me/rsn_yug

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили морпорту «Новороссийск» четыре партии турецких фруктов, зараженных средиземноморской плодовой мухой. Наличие и жизнеспособность карантинного насекомого подтвердилось необходимыми заключениями.

«Зараженными карантинным объектом в живом состоянии оказались две партии нектаринов весом 42 тонны, партия, слив весом 22, 1 тонна и партия персиков весом 19,6 тонн», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Для человека средиземноморская плодовая муха особой опасности не представляет. Но она способна сильно испортить внешний вид и качество вкуса фруктов и овощей. Муха паразитирует на мандаринах, апельсинах, авокадо, гранатах, бананах, абрикосах, яблоках, сливах и многих других видах растений. В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений зараженные партии не были допущены к ввозу.