Что произошло в ночь на 1 июля в Краснодарском крае

Подборка последних новостей к утру 1 июля

Депстрой сообщил о завершении строительства стадиона «Динамо» в Краснодаре. Объект введут в эксплуатацию в июле.

Ночной смерч жители сняли в Сочи. На курорт обрушилась непогода.

Мажор Семенов останется под стражей. Адвокаты сына экс-полицейского и депутата из Краснодара пытались перевести виновника смертельного ДТП под домашний арест.

Собрали полную тайн историю американки, найденную 34 года назад на улице в Краснодаре.

Поднимает настроение прохожим. Бродячий артист на ходу сочиняет рэп для туристов в Сочи.

Несколько часов прятался в реке и утонул. Житель Кубани погиб, спасаясь от похитившей его разбойной банды.

Дарственная императрицы имеет международную юридическую силу. На Кубани отмечают 231 год как Екатерина II даровала казакам землю.