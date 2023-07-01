Прогноз погоды в Сочи 1 июля: будут лить ливни и появятся смерчи

В Сочи 1 июля нежарко. Фото: Олег УМАРОВ

Погода в Сочи испортилась. На курорте действуют два штормовых предупреждения. Местами 1 июня в городе ожидаются залповые ливни. Обильные осадки могут привести к подъемам рек и селям небольших размеров.

- В первый день июля воздух прогреется до +21…+26 градусов, - рассказали в Гидрометцентре Сочи.

Также на курорте сохраняется риск возникновения смерчей. Они будут формироваться на участке Магри – Веселое. Один из них уже наблюдали гости и жители курорта 30 июня. Гигантский темный столб, зависший над Черным морем, был хорошо виден со всех уголков курорта. Эффектности этому опасному явлению природы добавляли всполохи молнии.