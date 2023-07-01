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НовостиОбщество1 июля 2023 5:49

Прогноз погоды в Сочи 1 июля: будут лить ливни и появятся смерчи

В Сочи 1 июля пройдут сильные дожди, есть риск возникновения смерчей
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Сочи 1 июля нежарко.

В Сочи 1 июля нежарко.

Фото: Олег УМАРОВ

Погода в Сочи испортилась. На курорте действуют два штормовых предупреждения. Местами 1 июня в городе ожидаются залповые ливни. Обильные осадки могут привести к подъемам рек и селям небольших размеров.

- В первый день июля воздух прогреется до +21…+26 градусов, - рассказали в Гидрометцентре Сочи.

Также на курорте сохраняется риск возникновения смерчей. Они будут формироваться на участке Магри – Веселое. Один из них уже наблюдали гости и жители курорта 30 июня. Гигантский темный столб, зависший над Черным морем, был хорошо виден со всех уголков курорта. Эффектности этому опасному явлению природы добавляли всполохи молнии.